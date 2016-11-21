Детское «Евровидение-2016»: победила Грузия, белорус Александр Миненок занял 7 место

Новости Беларуси. Накануне стали известны результаты детского конкурса «Евровидение-2016». Представитель Беларуси Александр Миненок с песней «Музыка моих побед» занял 7 место.

13-летнему белорусу и его зажигательной композиции аплодировал весь зал Средиземноморского конференц-центра – главной площадки форума. В этом году песенный конкурс прошел в маленьком островном государстве – Мальте, в городе Валетта.

К сожалению, фортуна на этот раз не улыбнулась представителю Беларуси. Виктория досталась самой маленькой конкурсантке этого года с самым громким вокалом – 10-летней Мариам Мамадашвили из Грузии. Ее песня покорила европейское жури.

К слову нововведение этого года – исключено зрительское голосование. Решение принимало национальное жюри, состоящее из профессионалов и детей. В детском «Евровидении-2016» участвовали 17 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.