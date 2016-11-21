Полсотни детей из Беларуси и России: конкурс «Халi-Хало-2016» собрал в Новополоцке юных певцов

Новости Беларуси. Лучшие детские голоса страны определили в Новополоцке. В одном из самых молодых городов Беларуси в 15-й раз прошел республиканский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало». Почти полсотни ребят боролись за призовые места.

Она действительно стала сильней. Сильнее всех соперников в младшей возрастной группе. В ее руках – первое место республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халі-Хало-2016». Это уже седьмая победа юной могилевчанки в этом году.

Арина Пехтерева, обладатель первой премии открытого республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало-2016»:

Каждый конкурс для меня – все выше и выше ступенька. Когда выступаешь, всегда есть немножко переживания. Тебе самому приятно, тебе вручают – очень приятно.

За победу в конкурсе сражалось полсотни детей. Со всех уголков Беларуси. И впервые – из России. Организаторы обещают: в следующем году фестиваль станет международным.

Биата Кабирова, участник открытого республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало-2016» (Беларусь):

Было очень классно, что много зрителей. И все люди, все нас слушают. И такое ощущение, как будто ты звезда.

Екатерина Лазукова, участник открытого республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало-2016» (Россия):

Очень сильные дети. Участники по-своему талантливые. Поэтому уровень высокий.Вместе с юными исполнителями рос и сам конкурс.

Сегодня уровень организации фестиваля не ниже зарубежных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Стаценко, председатель жюри открытого республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Халi-Хало-2016»:

Ребята, которых мы слушали, были достаточно крепкие вокально и по постановке номера, вообще цельно, по подбору материалов. Мне очень понравился.

К слову, этот проект в свое время стал трамплином в мир шоу-бизнеса для Петра Елфимова, Натальи Подольской и Александра Миненка, который представил Беларусь на детском «Евровидении» в Мальте. А значит тех ребят, которые заняли призовые места, мы еще обязательно услышим и увидим.