Национальный академический Большой театр оперы и балета отмечает 80-летие

Новости Беларуси. Большой юбилей отмечает Национальный академический Большой театр оперы и балета. С 80-летием его коллектив поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш театр – наша гордость и подлинное национальное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением выдающихся мастеров, принесших белорусскому искусству мировую славу.

За эти годы на главной музыкальной сцене страны состоялись более 200 премьер. Всего же здесь прошло более 20 тысяч спектаклей. Театр стал визитной карточкой страны и одним из ее национальных символов. К своему юбилею он подошел в расцвете сил. Балетная и оперная труппы богаты звездными именами. А золотой фонд театра насчитывает более тысячи человек. Театр и сегодня остается удивительно современным, открытым для смелых экспериментов и новаторских художественных решений.

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:

Репертуар богатейший. Очень хотелось бы его сохранить. Для меня театр, можно сказать, второй дом, а может быть даже и первый. Я почти успела захватить все поколения.

Ольга Гайко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мечта моего детства - попасть в труппу Большого театра оперы и балета и стать ведущей балериной. И моя мечта осуществилась. Я очень благодарна судьбе, Богу за то, что я здесь живу, дышу своей работой, душой этого театра.