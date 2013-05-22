Сегодня в Хабаровске открывается «Золотой Витязь». Белорусские фильмы заявлены в 5 номинациях

Новости Беларуси. 18 новых белорусских картин представлены на фестивале «Золотой Витязь». Престижный кинофорум открывается сегодня в Хабаровске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом свои работы привезли кинематографисты из 20 стран. Белорусы заявлены в 5 из 7 фестивальных конкурсах. За победу в самой престижной номинации «Игровые фильмы» будет бороться уже получившая международное признание картина Сергеем Лозницы «В тумане», снятая по повести Василя Быкова.

Наши киноленты представлены также в конкурсах документальных фильмов, дебютных и студенческих работ.

В этом году в Хабаровске пройдет и ретроспектива фильмов с участием Владимира Гостюхина. В неё войдут пять его самых ярких кинолент: «Урга, территория любви», «Охота на лис», «Возьму твою боль» и другие.