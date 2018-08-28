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Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»

28 августа 2018 10:51
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.

Давайте поговорим о главных женщинах в Вашей жизни. Кто они?

Павел Деревянко, актёр:
Мама, конечно. Моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина.

Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»-1

Нина Чусова, с которой мы, кстати, сделали спектакль «Великолепный рогоносец».

Она – моя однокурсница.

Я ей очень сильно благодарен.

Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»-4

Даша – моя жена.

Умная, тонкая, понимающая, чувствующая женщина.

Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»-7

И мои две дочки, конечно, любимые – Варвара и Александра.

Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»-10


Фото: instagram.com/pablo_derevyanko

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# Российские актеры # Культура # Павел Деревянко

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