Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
Давайте поговорим о главных женщинах в Вашей жизни. Кто они?
Павел Деревянко, актёр:
Мама, конечно. Моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
Давайте поговорим о главных женщинах в Вашей жизни. Кто они?
Павел Деревянко, актёр:
Мама, конечно. Моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина.
Нина Чусова, с которой мы, кстати, сделали спектакль «Великолепный рогоносец».
Она – моя однокурсница.
Я ей очень сильно благодарен.
Даша – моя жена.
Умная, тонкая, понимающая, чувствующая женщина.
И мои две дочки, конечно, любимые – Варвара и Александра.
Фото: instagram.com/pablo_derevyanko