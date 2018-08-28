Павел Деревянко: «Мама – моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко. Давайте поговорим о главных женщинах в Вашей жизни. Кто они? Павел Деревянко, актёр:

Мама, конечно. Моя самая первая и самая единственная, и самая любимая женщина.

Нина Чусова, с которой мы, кстати, сделали спектакль «Великолепный рогоносец». Она – моя однокурсница. Я ей очень сильно благодарен.

Даша – моя жена. Умная, тонкая, понимающая, чувствующая женщина.

И мои две дочки, конечно, любимые – Варвара и Александра.