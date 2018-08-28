Деревянко о матери его детей: «Быть может, и до этого дойдём – до женитьбы»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.

Будучи отцом дважды, Вы ни разу не были женаты. А в чём причина нежелания жениться?

Павел Деревянко, актёр:

У нас отношения такие очень долгоиграющие и, может быть, нестандартные, скажем так, с Дашулей.

Сейчас у нас совсем всё хорошо.

У нас всегда было хорошо, мы просто долгое время не жили вместе. Воспитывали детей, дружили – как-то так. Теперь мы снова живём вместе. У нас совсем всё хорошо. Быть может, и до этого дойдём – до женитьбы.

Павел Деревянко: «Уже многое сделано, в 42 года. Строю дом в Таганроге, посадил дерево»