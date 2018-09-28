В Минске презентовали историко-документальное издание «Страна в огне. Коренной перелом»
Новости Беларуси. «Страна в огне. Коренной перелом» – уникальную книгу презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это дополнительное собрание. В нескольких томах впервые широкой публике представлены факты, которые в советское время были засекречены. Монография посвящена событиям Великой Отечественной войны. Тираж – пока 300 экземпляров. Он разойдется по библиотекам нашей страны. Выпуск книги приурочили к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Это очень важно и необходимо сейчас, когда продолжаются попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Доказать то, что перелом во Второй мировой и Великой Отечественной войнах состоялся где-то на Западе или на Юге, но никак не на территории Советского Союза. И наши издания объективно свидетельствуют о том, что именно здесь, на территории Советского Союза, состоялся коренной перлом в Великой Отечественной войне. И достигли его наши предки, наши деды и прадеды, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском движении, в подполье, в тылу врага и в тылу советском ковали оружие Победы.
Кроме того, белорусские ученые совместно с российскими коллегами планируют выпустить учебное пособие для школьников, где всесторонне будут отображены события Великой Отечественной войны. Издание составят исключительно по материалам военных архивов. Это станет подарком еще к одной юбилейной дате: в 2020 мир отпразднует 75 годовщину Великой Победы.