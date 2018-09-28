В Минске презентовали историко-документальное издание «Страна в огне. Коренной перелом»

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Это очень важно и необходимо сейчас, когда продолжаются попытки исказить историю Великой Отечественной войны. Доказать то, что перелом во Второй мировой и Великой Отечественной войнах состоялся где-то на Западе или на Юге, но никак не на территории Советского Союза. И наши издания объективно свидетельствуют о том, что именно здесь, на территории Советского Союза, состоялся коренной перлом в Великой Отечественной войне. И достигли его наши предки, наши деды и прадеды, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанском движении, в подполье, в тылу врага и в тылу советском ковали оружие Победы.