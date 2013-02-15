В Минске открылся фестиваль фотографии

Новости Беларуси. Лица, судьбы, жизнь - и все сквозь объектив. Минский фестиваль фотографии сегодня стартовал с итоговой выставки творческого союза «Фотоискусство». Название самой экспозиции символично — «Ступени», организаторы уверены, это только начало большого пути. Более 150 работ, объединенных в серии, от практически 50 авторов. Никаких ограничений в выборе жанра, концепции, техники.

Эта экспозиция стала первым этапом фестиваля, за ней последуют еще четыре выставки, на финальной зрители познакомятся с работами белорусских фоторепортеров.

В рамках фестиваля, который продлится до конца марта, пройдут мастер-классы, семинары и лекции известных фотографов из Беларуси, Польши и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Плыткевич, председатель белорусского общественного объединения «Фотоискусство»:

Композиция и общая экспозиция очень даже гармоничная. Одна комната такая, вторая комната такая, но все вместе они решают ту задачу, которую мы перед собой поставили. Я считаю, то, что сегодня – это, действительно, срез белорусской фотографии.

Михаил Маруга, фотохудожник:

Я выбрал эту серию, она мне как-то ближе и теплее. Я очень трепетно отношусь к женщине в своей жизни, это, в общем-то, и мама, и сестра, и дочь, и внучка. Поэтому в каждой работе стараюсь подходить так, и передать эту теплоту женщины, нежность.