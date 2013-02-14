Новости Минской области. Ко Дню Святого Валентина в Крупском историко-краеведческом музее открылась выставка бабочек.

В экспозиции сотни красивых крылатых с разных уголков мира. Главный экспонат – бабочка Морфо Влюбленных (лат. Morpho amathonte – ред.). Впервые ее увидели влюбленные, которые гуляли в горном лесу. С того времени бабочка стала своеобразным символом любви.

Кроме этого, на выставке можно увидеть бабочек счастья, благополучия и успеха, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Паповьян, научный сотрудник ГУК «Крупский историко-краеведческий музей»:

Выставка, конечно же, вызвала очень большой резонанс, потому что, как мы знаем, бабочки – это символ любви, верности, надежды и счастья. Поэтому каждый наш посетитель, приходя на выставку в музей, желает познакомиться, конечно же, с бабочками счастья, которые только от взгляда и встречи с ней приносит счастье, здоровье и удачу. Даже есть такая легенда, когда мальчик, больной смертельным заболеванием, познакомился с этой бабочкой и выздоровел. Поэтому в надежде этих людей встретиться с такой бабочкой.