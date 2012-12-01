В Минске открылся фестиваль цифрового искусства

Новости Минска. Компьютерная живопись, фото и анимация. В Минске открылся Четвертый международный фестиваль цифрового искусства «Т е рра Н о ва». Произведения, выполненные исключительно в цифровом формате, представили художники из Беларуси, России, Украины и Эстонии. Более сотни работ разместили сразу в трех выставочных залах Национальной библиотеки. И фотографии, и компьютерная графика, и даже целые арт-объекты на полотнах.

Вместо кисти — курсор мыши, вместо тюбиков с краской - виртуальная палитра. Полотен, выполненных маслом, акварелью и акрилом, здесь не найти. Только цифровое искусство. Иногда — работы в смешанной технике, но, в любом случае, с использованием новых технологий.

Хоть и принято считать, что цифровое искусство по большей части «творят» молодые авторы, на фестивале «Терра Нова» свои работы представили художники разных поколений. Так, например, мэтр фотографии Виктор Суглоб в экспозицию отдал сразу десять снимков из уникальной серии «Ностальгия». Этакое «ретро на цифру».

Виктор Суглоб, фотограф:

Буквально процентов 5-7 обработки, остальное – именно съемка. Есть съемка, которая называется световая кисть.

Отдельный фрагмент экспозиции — книжный. Полное собрание пособий по работе в цифровом формате.

Фёдор Ястреб — автор и куратор Четвертого Минского международного фестиваля цифрового искусства «Terra Nova»:

Наша главная цель – привлечь внимание молодого поколения.

Фестиваль цифрового искусства проводят уже в четвертый раз. Художники из Беларуси, России, Украины, Литвы и Эстонии свои произведения не просто экспонируют: победителей в номинациях на лучшее «Цифровое фото», «Компьютерную графику», «Анимацию» и «Рекламный ролик» определит профессиональное жюри.

Александр Щепетов, член жюри Четвертого Минского международного фестиваля цифрового искусства «Terra Nova»:

В фестивале участвуют студенты, которые у меня учатся. Более чем из 400 работ мы отобрали 10-15 лучших. Это дипломы, это курсовые работы, несмотря на то, что это мои студенты, судейство будет честным и объективным.

А вот нестатичные экспонаты можно будет увидеть на специальных сеансах. На протяжении семи дней в рамках фестиваля пройдут конкурсные видеопросмотры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.