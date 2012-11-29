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В Дзержинской центральной районной библиотеки проводят вечера духовности для детей

29 ноября 2012 15:58
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Новости Минской области. Дзержинская библиотека готовится издать книгу творчества местных поэтов. Презентация сборника из 200 экземпляров запланирована на декабрь. На середину декабря запланированы Койдановские чтения.

Но и сегодня культурная жизнь в Дзержинске насыщенная и богата не только на литературные встречи.  Вечера духовности стали здесь традицией.

Отец Павел здесь частый гость. Сегодня он рассказывает детям о самой древней книге. Специально для малышей принес издание, которому 100 лет.

Отец Павел Сенкевич, клирик Свято-Покровского храма Дзержинска:
Детки, конечно, более живые, подвижные, им больше хочется посмотреть, потрогать книгу руками, поэтому мы предоставляем такую возможность.

Именно в такой игровой форме дети лучше воспринимают новое. Библиотека давно уже не только информирует, но и воспитывает моральные качества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Климович, директор Дзержинской центральной районной библиотеки:
В детском отделе открыта школа духовно-нравственного воспитания для дошкольников и деток младшего школьного возраста. Эта школа называется «Зернышко», и девиз ее – «Сегодня зернышко – завтра росток». Мне кажется, он очень ярко говорит о том, что, посеяв какое-то доброе зерно духовности, действительно, получим хороший росток и хорошее духовно-моральное воспитание.

# Культура # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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