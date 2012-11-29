В Дзержинской центральной районной библиотеки проводят вечера духовности для детей

Новости Минской области. Дзержинская библиотека готовится издать книгу творчества местных поэтов. Презентация сборника из 200 экземпляров запланирована на декабрь. На середину декабря запланированы Койдановские чтения.

Но и сегодня культурная жизнь в Дзержинске насыщенная и богата не только на литературные встречи. Вечера духовности стали здесь традицией.

Отец Павел здесь частый гость. Сегодня он рассказывает детям о самой древней книге. Специально для малышей принес издание, которому 100 лет.

Отец Павел Сенкевич, клирик Свято-Покровского храма Дзержинска:

Детки, конечно, более живые, подвижные, им больше хочется посмотреть, потрогать книгу руками, поэтому мы предоставляем такую возможность.

Именно в такой игровой форме дети лучше воспринимают новое. Библиотека давно уже не только информирует, но и воспитывает моральные качества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Климович, директор Дзержинской центральной районной библиотеки:

В детском отделе открыта школа духовно-нравственного воспитания для дошкольников и деток младшего школьного возраста. Эта школа называется «Зернышко», и девиз ее – «Сегодня зернышко – завтра росток». Мне кажется, он очень ярко говорит о том, что, посеяв какое-то доброе зерно духовности, действительно, получим хороший росток и хорошее духовно-моральное воспитание.