В Минске открылась выставка ремесел

Новости Беларуси. Эксклюзивный подарок к весенним праздникам. В столице открылась выставка современных и традиционных ремесел. На ярмарку съехались мастера со всей страны.

Тематика экспозиции весьма разнообразна: живопись, керамика, роспись, вышивка, резьба по дереву, плетение, флористика. Вниманию минчан и гостей столицы представлены сувениры, дизайнерские украшения, предметы интерьера и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Антончик, куратор выставки:

Никто не останется равнодушным, потому что мастера очень много рассказывают про свои изделия, они могут рассказать историю, что навеяло им для того, чтобы они сделали это изделие.

Скажешь так вот? И как будто это изделие купили в магазине, сделали на каком-то заводе. А на самом деле это люди своими руками.

Идей море, вызывает большой восторг творчество людей, их знания, умения.