Новости Беларуси. В Клецком районе подвели итоги конкурса «Мобил Арт». Молодых людей призвали активнее пользоваться функцией видео на собственных мобильных, а самые интересные фильмы присылать на конкурс. Главное условие – хронометраж не более 180 секунд. К тому же мини-фильмы должны были отражать общечеловеческие ценности: любовь, дружба, семья, родина, доброта, бескорыстие.

Юные режиссеры прислали на конкурс более 20 работ. Лучшие работы уже размещены в сети. Победители примут участие в областном конкурсе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Екатерина Павлович, первый секретарь Клецкого районного комитета БРСМ:

Наиболее актуальной у нас была номинация «Мы плюс мир вокруг нас», в которой можно было отразить всю красоту, прелесть окружающего мира. Также о своих родных, близких, знаменитых людях.

Видео среди молодежи будут пользоваться успехом. Потому что это было интересно.