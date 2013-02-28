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Национальный художественный музей представляет произведения современного художника Ли Цзо

28 февраля 2013 19:27
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Новости Минска. Гармония Поднебесной. В столице теперь можно посмотреть на узоры тонкой китайской каллиграфии. Национальный художественный музей представляет произведения современного художника Ли Цзо.

Почти ювелирную работу — написание иероглифов кистью, мастер исполняет с помощью черной туши. Кстати, творец умело сочетает в своей жизни искусство и преподавание. Кроме занятия живописью художник успевает еще учить своему родному языку на факультете международных отношений БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Никита Монич, куратор выставки:
Наш майстар таксама яшчэ і паэт, таму што заўседы каліграф, мастак – гэта ў Кітае чалавек вельмі паэтычны. Але не цалкам. Пэўная частка надпісаў гэтых твораў – якія-та цытаты з класічнай паэзіі. Розныя творы зроблены на рознай паперы, розным колеры, рознай тэкстурай.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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