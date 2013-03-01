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Александр Лукашенко поздравил одну из самых красивых, обаятельных и загадочных русских актрис Ирину Купченко с 65-летием

01 марта 2013 10:17
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Новости Беларуси. Талантливой актрисе театра и кино Ирине Купченко 1 марта - 65 лет. С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси.

Уникальность судьбы Ирине Купченко была дана с рождения: одна из самых красивых, обаятельных и загадочных русских актрис родилась 29 февраля. Однако ее маме удалось уговорить чиновников записать дочке «нормальную» дату рождения - 1 марта.

Свою первую громкую и судьбоносную роль в кино Ирина Купченко сыграла еще в училище: в фильме Андрона Кончаловского «Дворянское гнездо». Больше всего зрителям запомнились картины «Старые клячи», «Подмосковная элегия», «Ночь светла», сериал «Любовь императора» и другие. Всего в фильмографии актрисы более полусотни ролей.

# Культура # Юбилеи

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