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В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»

02 марта 2018 16:54
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Новости Беларуси. «Весна впечатлений». Выставка с таким названием открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого. Автор – известный художник Никас Сафронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-1

Белорусский зритель хорошо знаком с работами мастера. В новой экспозиции более сотни графических и живописных работ. Некоторые выполнены в технике «Дрим вижн», за которую имя художника попало в книгу Гиннеса.

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-3

Особое внимание портретам знаменитых и выдающихся персон. Никас Сафровно представил и портрет нашего Президента Александра Лукашенко.

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-5

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Что является основой двух братских народов? Безусловно, история и культура. Важно, что наши знаменитые российские художники приезжают сюда с выставками, причем с такой фамилией как Сафронов. Должен отметить, что выставок и белорусских художников в России достаточно.

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-7

Николай Прудников, художник:
Много о нем говорят, но я точно скажу, что это не китч. Это замечательное искусство, мне очень понравилось. Художник с выдумкой и мастерство, конечно, есть.

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-9

Выставка уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. В Минске работы Сафронова будут до 22 апреля.

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-11

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-13

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-15

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-17

В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»-19

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Александр Суриков # Николай Прудников

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