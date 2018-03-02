В Минске открылась выставка Никаса Сафронова «Весна впечатлений»

Новости Беларуси. «Весна впечатлений». Выставка с таким названием открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого. Автор – известный художник Никас Сафронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Весна впечатлений». Выставка с таким названием открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого. Автор – известный художник Никас Сафронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский зритель хорошо знаком с работами мастера. В новой экспозиции более сотни графических и живописных работ. Некоторые выполнены в технике «Дрим вижн», за которую имя художника попало в книгу Гиннеса.
Особое внимание портретам знаменитых и выдающихся персон. Никас Сафровно представил и портрет нашего Президента Александра Лукашенко.
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Что является основой двух братских народов? Безусловно, история и культура. Важно, что наши знаменитые российские художники приезжают сюда с выставками, причем с такой фамилией как Сафронов. Должен отметить, что выставок и белорусских художников в России достаточно.
Николай Прудников, художник:
Много о нем говорят, но я точно скажу, что это не китч. Это замечательное искусство, мне очень понравилось. Художник с выдумкой и мастерство, конечно, есть.
Выставка уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. В Минске работы Сафронова будут до 22 апреля.