Её гобелены хранятся в музеях Беларуси, России, Украины, Польши. Как создаются уникальные работы Нины Пилюзиной

Нина Васильевна Пилюзина большую часть жизни не расстается с пряжей и деревянным молоточком. С их помощью мастер создает удивительные, вытканные вручную узорчатые ковры, или, как их еще называют, гобелены.

Нина Пилюзина, мастер декоративно-прикладного искусства, член Белорусского союза художников:

Оттягиваются нитки и потом перебираются вручную, каждую ниточку перебираем, закладываем, потом молоточком прибиваем каждую ниточку. Надо всё это по рисунку выложить.

У гобеленов есть еще одно название – шпалеры. Чтобы соткать одну шпалеру, размером полтора на 2 метра, у мастера может уйти целый год. Поэтому гобелены всегда считались роскошью. Процесс создания полотна кропотливый, но интересный. Для своих работ Нина Васильевна старательно подбирает каждую ниточку. Если потребуется, предварительно окрашивает пряжу в нужный цвет.

Нина Пилюзина – первая профессиональная гобеленщица Беларуси. Азы профессии получила еще в Белорусском театрально-художественном институте. Но знания пришлось собирать по крупицам во время творческих поездок по Советскому Союзу. Заодно мастер совершенствовала свои навыки и в других техниках. Нина Васильевна также пишет акварели и расписывает ткани. Неисчерпаемым источником вдохновения служат родные места в деревне Долговичи Мстиславского района, где прошли ее детские годы. Любимой малой родине сегодня посвящено множество работ. Одна из них – гобелен «Освобожденная земля», который отражает мирную жизнь сельчан после Великой Отечественной войны.

И сейчас Нина Васильевна воплощает в жизнь еще одно творение, посвященное родной Мстиславщине.

Полотна Нины Пилюзиной (на которых запечатлено великолепие белорусской природы, ее трепетное пробуждение и очарование) хранятся в музеях Беларуси, России, Украины, Польши, в частных сборниках и коллекциях.