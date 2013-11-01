В Минске открылась выставка «Ловушка для времени. Насекомые в янтаре»

Новости Минска. В Доме-музее первого съезда РСДРП открылась выставка «Ловушка для времени. Насекомые в янтаре». Через специальные лупы и микроскопы посетители могут рассмотреть древних насекомых, застывших в лучезарном камне. Помимо этого, на выставке представлены уникальные фотографии фауны Беларуси, а в видеозале музея можно посмотреть документальный фильм о янтаре в режиме нон-стоп, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник дома-музея I съезда РСДРП:

Наша выставка вызывает интерес не только среди молодежи, которую мы здесь часто видим, но и среди людей старшего поколения, потому что есть возможность увидеть то, как выглядел наш мир миллионы лет назад. Поэтому выставка интересна для любого поколения, любого возраста. Тем более, в эти холодные дни увидеть «кусочек солнца», как еще можно перевести янтарь, - это уникальная возможность.