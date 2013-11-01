«Листопад-2013». Расписание показов 3 ноября

3 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

10:30 Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»

«КУЗНЕЦ ИЗ ПОДЛЕСЬЯ»

Чехия-Словакия, 100 мин. Реж. Павел Гебль Пионер

12:00 Внеконкурсные показы игрового кино

«Мастер-класс»

«ЭЛИ»

Мексика-Германия-Нидерланды-Франция, 105 мин. Реж. Амат Эскаланте Центральный

12:30 Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»

«КЛАРА И МЕДВЕЖЬИ ТАЙНЫ»

Швейцария-Германия, 93 мин. Реж. Тобиас Инайхен. Фильм представляет Симон Гессе Пионер

14:00 Конкурс молодого кино «Молодость на марше»

«ОГЮСТИНА»

Франция, 102 мин. Реж. Алис Винокур Центральный

14:30 Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ИГОРЯ И ЖУРАВЛЕЙ»

Израиль-Германия-Польша, 90 мин. Реж. Евгений Руман. Фильм представляет Евгений Руман Пионер

14:30 Внеконкурсные показы игрового кино

«Форум 15-ти: Украина»

«Лука»

Украина-Беларусь, 110 мин. Реж. Александр Пархоменко Дом кино

16:00 Академия театра

«МОЕ ИМЯ - ЗЕРКАЛО»

Словения, 15 мин. Реж. Катарина Решек. Фильм представляет режиссер. Мир, зал №2

16:00 Академия театра

«БЕНДЖАМИН»

Словения, 28 мин. Реж. Катарино Морано. Фильм представляет режиссер Мир, зал №2

16:00 Академия театра

«БОЖЬИ ДЕТИ»

Словения, 14 мин. Реж. Домен Мартинчич Мир, зал №2

16:00 Конкурс молодого кино «Молодость на марше»

«ИНТИМНЫЕ МЕСТА»

Россия, 78 мин. Реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов. Фильм представляют Наташа Меркулова, Алексей Чупов Центральный

16:30 Лондонская киношкола

«РОЖДЕННЫЕ ПОЗИТИВНЫМИ»

Великобритания, 18 мин. Реж. Карла Симон. Фильм представляет режиссер Мир, зал №2

16:30 Лондонская киношкола

«ПТИЦА»

Великобритания, 22 мин. Реж. Микель Гурэа. Фильм представляет режиссер. Мир, зал №2

16:30 Лондонская киношкола

«КРИСТИНА БЕЙБАРС»

Великобритания, 9 мин. Реж. Антигона Митсимпоуна Мир, зал №2

16:30 Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»

«ГРАНДИОЗНОЕ ПТИЧЬЕ СОСТЯЗАНИЕ»

Дания, 92 мин. Реж. Кристиан Дюэкер. Фильм представляет Кристиан Дюэкер Пионер

17:00 Внеконкурсные показы игрового кино. Классика белорусского кино из коллекции Госфильмофонда России

«КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ»

Беларусь, 1927 г. Реж. Владимир Гардин Победа

17:00 Основной конкурс игрового кино

«РОЛЬ»

Беларусь-Россия-Финляндия-Германия, 132 мин. Реж. Константин Лопушанский. Фильм представляет Константин Лопушанский Дом кино

18:00 Музыка.Doc

«ЦВЕТА ОСТРОВОВ»

Эстония, 58 мин. Реж. Мадли Лаэне Мир, зал №2

18:00 Основной конкурс документального кино

«И КТО УЧИЛ ТЕБЯ ВОДИТЬ»

Германия, 84 мин. Реж. Андреа Тиле Мир, зал №1

18:30 Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»

«СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

Франция, 100 мин. Реж. Клер Дени. Фильм представляет Клер Дени Центральный

18:30 Внеконкурсные показы игрового кино

«Мастер-класс»

«ОХОТА»

Дания-Швеция, 111 мин. Реж. Томас Винтерберг Пионер

19:00 Внеконкурсные показы игрового кино. Классика белорусского кино из коллекции Госфильмофонда России

«ПРОСТИТУТКА» («УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ»)

Беларусь, 1926 г. Реж. Олег Фрелих Победа

19:15 The Best

«ИСЧЕЗНУВШЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ»

Франция, Камбожда, 95 мин. Реж. Ритхи Пань Мир, зал №2

20:00 Внеконкурсные показы игрового кино «Человеческие комедии»

«АЛЬЦЕСТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

Франция, 104 мин. Реж. Филипп Ле Ге Дом кино

20:00 Основной конкурс документального кино

«ЛАГЕРЬ №14: ЗОНА ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Германия, 104 мин. Реж. Марк Визе. Фильм представляют режиссер Марк Визе и продюсер Аксель Энгстфельд Мир, зал №1

21:00 Основной конкурс игрового кино

«ПО КРУГУ»

Сербия-Германия-Словения-Хорватия-Франция, 112 мин. Реж. Срдан Голубович Пионер

21:00 Внеконкурсные показы игрового кино «Мастер-класс. Брийянте Мендоса»

«ЧРЕВО ТВОЕ»

Филиппины, 106 мин. Реж. Брийянте Мендоса. Фильм представляет Брийянте Мендоса Центральный

21:00 Внеконкурсные показы игрового кино. Классика белорусского кино из коллекции Госфильмофонда России

«В ОГНЕ РОЖДЕННАЯ»

Беларусь, 1929 г. Реж. Владимир Корш Победа

22:00 Конкурс молодого кино «Молодость на марше» «ИНТИМНЫЕ МЕСТА»

Россия, 78 мин. Реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов. Фильм представляют Наташа Меркулова, Алексей Чупов Дом кино