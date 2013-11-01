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«Листопад-2013». Расписание показов 3 ноября

01 ноября 2013 13:43
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3 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

10:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«КУЗНЕЦ ИЗ ПОДЛЕСЬЯ»
Чехия-Словакия, 100 мин. Реж. Павел Гебль

Пионер

 

12:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«ЭЛИ»
Мексика-Германия-Нидерланды-Франция, 105 мин. Реж. Амат Эскаланте

Центральный

 

12:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«КЛАРА И МЕДВЕЖЬИ ТАЙНЫ»
Швейцария-Германия, 93 мин. Реж. Тобиас Инайхен. Фильм представляет Симон Гессе

Пионер

 

14:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
«ОГЮСТИНА»
Франция, 102 мин. Реж. Алис Винокур

Центральный

 

14:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИГОРЯ И ЖУРАВЛЕЙ»
Израиль-Германия-Польша, 90 мин. Реж. Евгений Руман. Фильм представляет Евгений Руман

Пионер

 

14:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино
 «Форум 15-ти: Украина»
«Лука»
Украина-Беларусь, 110 мин. Реж. Александр Пархоменко

Дом кино

 

16:00

 

Академия театра
«МОЕ ИМЯ - ЗЕРКАЛО»
Словения, 15 мин. Реж. Катарина Решек. Фильм представляет режиссер.

Мир, зал №2

 

16:00

 

Академия театра
«БЕНДЖАМИН»
Словения, 28 мин. Реж. Катарино Морано. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №2

 

16:00

 

Академия театра
«БОЖЬИ ДЕТИ»
Словения, 14 мин. Реж. Домен Мартинчич

Мир, зал №2

 

16:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
«ИНТИМНЫЕ МЕСТА»
Россия, 78 мин. Реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов. Фильм представляют Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Центральный

 

16:30

 

Лондонская киношкола
«РОЖДЕННЫЕ ПОЗИТИВНЫМИ»
Великобритания, 18 мин. Реж. Карла Симон. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №2

 

16:30

 

Лондонская киношкола
«ПТИЦА»
Великобритания, 22 мин. Реж. Микель Гурэа. Фильм представляет режиссер.

Мир, зал №2

16:30

 

Лондонская киношкола
«КРИСТИНА БЕЙБАРС»
Великобритания, 9 мин. Реж. Антигона Митсимпоуна

Мир, зал №2

16:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«ГРАНДИОЗНОЕ ПТИЧЬЕ СОСТЯЗАНИЕ»
Дания, 92 мин. Реж. Кристиан Дюэкер. Фильм представляет Кристиан Дюэкер

Пионер

 

17:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино.  Классика белорусского кино из коллекции Госфильмофонда России 
«КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ»
Беларусь, 1927 г. Реж. Владимир Гардин

Победа

 

17:00

 

Основной конкурс игрового кино
«РОЛЬ»
Беларусь-Россия-Финляндия-Германия, 132 мин. Реж. Константин Лопушанский. Фильм представляет Константин Лопушанский

Дом кино

 

18:00

 

Музыка.Doc
«ЦВЕТА ОСТРОВОВ»
Эстония, 58 мин. Реж. Мадли Лаэне

Мир, зал №2

 

18:00

 

Основной конкурс документального кино
«И КТО УЧИЛ ТЕБЯ ВОДИТЬ»
Германия, 84 мин. Реж. Андреа Тиле

Мир, зал №1

18:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
«СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
Франция, 100 мин. Реж. Клер Дени. Фильм представляет Клер Дени

Центральный

18:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино
 «Мастер-класс»
«ОХОТА»
Дания-Швеция, 111 мин. Реж. Томас Винтерберг

Пионер

19:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино.  Классика белорусского кино из коллекции Госфильмофонда России 
«ПРОСТИТУТКА» («УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ»)
Беларусь, 1926 г. Реж. Олег Фрелих

Победа

19:15

 

The Best
«ИСЧЕЗНУВШЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ»
Франция, Камбожда, 95 мин. Реж. Ритхи Пань

Мир, зал №2

20:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Человеческие комедии»
«АЛЬЦЕСТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»
Франция, 104 мин. Реж. Филипп Ле Ге

 

Дом кино

20:00

 

Основной конкурс документального кино
«ЛАГЕРЬ №14: ЗОНА ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
Германия, 104 мин. Реж. Марк Визе. Фильм представляют режиссер Марк Визе и продюсер Аксель Энгстфельд

Мир, зал №1

21:00

 

Основной конкурс игрового кино
«ПО КРУГУ»
Сербия-Германия-Словения-Хорватия-Франция, 112 мин. Реж. Срдан Голубович

Пионер

21:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Мастер-класс. Брийянте Мендоса»
«ЧРЕВО ТВОЕ»
Филиппины, 106 мин. Реж. Брийянте Мендоса. Фильм представляет Брийянте Мендоса

Центральный

21:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино.  Классика белорусского кино из коллекции Госфильмофонда России 
«В ОГНЕ РОЖДЕННАЯ»
Беларусь, 1929 г. Реж. Владимир Корш

Победа

22:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше» «ИНТИМНЫЕ МЕСТА»
Россия, 78 мин. Реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов. Фильм представляют Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Дом кино

22:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Кино о кино»
«ТОНИ КЕРТИС: НА ПУТИ В МИР ЗВЕЗД»
Франция, 96 мин. Реж. Ян Эрс

 

Мир, зал №1

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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