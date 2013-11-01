Прямой эфир

«Листопад-2013». Расписание показов 2 ноября

01 ноября 2013 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

2 ноября (суббота)

10:00

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ»
Беларусь, 90 мин. Реж. Елена Турова. Фильм представляет съемочная группа

Пионер

 

12:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Кино о кино»
«МИХАЭЛЬ Х. ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР»
Австрия-Франция, 90 мин. Реж. Ив Монмейор

Центральный

 

12:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»: «Специальные показы «Лістападзіка»
«ЛЕЛИК И БАРБАРИКИ»
Россия, 60 мин. Реж. Владимир Саков. Фильм представляет Галина Данелия

Пионер

 

14:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
«В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» 
Норвегия, 92 мин. Реж. Руне Денстад Лангло

Центральный

 

14:30

 

Высшая национальная школа ауди...

«И НЕТ КРАСИВЕЕ ИМЕНИ»
Франция, 30 мин. Реж. Александр Доно

Мир, зал №2

 

14:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИГОРЯ И ЖУРАВЛЕЙ»
Израиль-Германия-Польша, 90 мин. Реж. Евгений Руман. Фильм представляет Евгений Руман

Пионер

 

14:30

 

Высшая национальная школа ауди...

«СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ»
Франция, 39 мин. Реж. Дженни Тенг. Фильм представляет режисер

Мир, зал №2

 

14:30

 

Высшая национальная школа ауди...

«СТАРОЕ ВРЕМЯ»
Франция, 15 мин. Реж. Даниель Копей

Мир, зал №2

 

14:30

 

Белорусская государственная Ак...

«ОТЕЦ»
Беларусь, 16 мин. Реж. Дмитрий Дедок

Мир, зал №2

 

14:30

 

Белорусская государственная Ак...

«МОЯ ДИСТАНЦИЯ»
Беларусь, 30 мин. Реж. Иван Куракевич

Мир, зал №2

 

16:00

 

Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
«ЧУЖОЙ (ОБОРОНА И ЗАЩИТА)»
Хорватия-Босния и Герцеговина, 83 мин. Реж. Бобо Елчич. Фильм представляют Бобо Елчич, Зденка Голд

Центральный

 

16:30

 

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» 
«ТАЙНА ЕГОРА»
Россия, 88 мин. Реж. Александра Ерофеева

Пионер

 

17:00

 

Основной конкурс игрового кино
«ПАРАДЖАНОВ»
Украина-Франция-Армения-Грузия, 95 мин. Реж. Олена Фетисова, Серж Аведикян. Фильм представляют Олена Фетисова, Владимир Козырь, Юлия Пересильд

Дом кино

 

18:00

 

Основной конкурс документального кино «МУЗЫКА ВОЕННАЯ»
Беларусь, 39 мин. Реж. Галина Адамович. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №1

 

18:00

 

The Best
«УБОЙНЫЕ СЕРФЕРА 3
Австралия, 95 мин. Реж. Джастин МакМиллан, Кристофер Нелиус

Мир, зал №2

 

18:30

Внеконкурсные показы игрового кино «Российские премьеры»
«ОНА»
Россия, 98 мин. Реж. Лариса Садилова. Фильм представляет Дмитрий Мишин

Пионер

 

18:30

 

Основной конкурс игрового кино
«ЭТО НЕ Я»
Армения-Россия-Дания, 103 мин. Реж. Мария Саакян

Центральный

 

19:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
«ПЛЕВАТЬ НА СМЕРТЬ»
Франция – Германия, 91 мин. Реж. Клер Дени. Фильм представляет Клер Дени

Победа

 

19:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Мастер-класс. Брийянте Мендоса»
«ПЛЕННИКИ»
Франция-Филиппины-Великобритания-Германия, 120 мин. Реж. Брийянте Мендоса. Фильм представляет Брийянте Мендоса

Дом кино

 

19:30

 

Основной конкурс документального кино «РАЗГОВОРЫ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ»
Литва, 65 мин. Реж. Гиедре Бейнориуте. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №1

 

20:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«ШАГИ НАД ВОДОЙ»
Беларусь, 26 мин. Реж. Юрий Тимофеев. Фильм представляет режиссер

Мир, зал №2

 

20:00

 

Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
«АНДРЕЙ ТАКИНДАНГ. ОСТАНОВЛЮСЬ НА СЕРЕДИНЕ»
Беларусь, 35 мин. Реж. Игорь Чищеня. Фильм представляет режиссер. Национальная премьера

Мир, зал №2

 

21:00

 

Основной конкурс игрового кино
«ПО КРУГУ»
Сербия-Германия-Словения-Хорватия-Франция, 112 мин. Реж. Срдан Голубович

Центральный

 

21:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
«35 СТОПОК РОМА»
Франция – Германия, 100 мин. Реж. Клер Дени. Фильм представляет Клер Дени

Победа

 

21:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Человеческие комедии»
«ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ»
Франция, 85 мин. Реж. Лаура Моранте

Пионер

 

21:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Кино о кино» 
«ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Франция-Швейцария, 95 мин. Реж. Марсель Офюльс

Мир, зал №2

 

21:30

 

Основной конкурс документального кино
«ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ…»
Китай, 58 мин. Реж. Вэйджюн Чен. Фильм представляет продюсер Дон Эдкинс

Мир, зал №1

 

22:00

 

Внеконкурсные показы игрового кино
«Мастер-класс»
«ЭЛИ»
Мексика-Германия-Нидерланды-Франция, 105 мин. Реж. Амат Эскаланте

Дом кино

 

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
«Листопад-2013». Расписание показов 1 ноября
01 ноября 2013 13:31

«Листопад-2013». Расписание показов 1 ноября

Международный кинофестиваль «Листопад» стартует 1 ноября в Минске
01 ноября 2013 06:42

Международный кинофестиваль «Листопад» стартует 1 ноября в Минске

Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле
30 октября 2013 05:50

Филиал Большого театра оперы и балета Беларуси появился в Гомеле