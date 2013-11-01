«Листопад-2013». Расписание показов 2 ноября

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік» «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ» Беларусь, 90 мин. Реж. Елена Турова. Фильм представляет съемочная группа

Внеконкурсные показы игрового кино «Кино о кино» «МИХАЭЛЬ Х. ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР» Австрия-Франция, 90 мин. Реж. Ив Монмейор

12:30

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»: «Специальные показы «Лістападзіка»

«ЛЕЛИК И БАРБАРИКИ»

Россия, 60 мин. Реж. Владимир Саков. Фильм представляет Галина Данелия