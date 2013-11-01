«Листопад-2013». Расписание показов 2 ноября

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2 ноября (суббота)
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10:00
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»
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Пионер
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12:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Центральный
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12:30
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»: «Специальные показы «Лістападзіка»
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Пионер
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14:00
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Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
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Центральный
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14:30
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Высшая национальная школа ауди...
«И НЕТ КРАСИВЕЕ ИМЕНИ»
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Мир, зал №2
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14:30
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»
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Пионер
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14:30
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Высшая национальная школа ауди...
«СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ»
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Мир, зал №2
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14:30
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Высшая национальная школа ауди...
«СТАРОЕ ВРЕМЯ»
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Мир, зал №2
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14:30
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Белорусская государственная Ак...
«ОТЕЦ»
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Мир, зал №2
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14:30
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Белорусская государственная Ак...
«МОЯ ДИСТАНЦИЯ»
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Мир, зал №2
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16:00
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Конкурс молодого кино «Молодость на марше»
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Центральный
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16:30
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Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзік»
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Пионер
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17:00
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Основной конкурс игрового кино
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Дом кино
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18:00
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Основной конкурс документального кино «МУЗЫКА ВОЕННАЯ»
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Мир, зал №1
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18:00
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The Best
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Мир, зал №2
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18:30
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Внеконкурсные показы игрового кино «Российские премьеры»
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Пионер
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18:30
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Основной конкурс игрового кино
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Центральный
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19:00
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Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
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Победа
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19:30
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Внеконкурсные показы игрового кино «Мастер-класс. Брийянте Мендоса»
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Дом кино
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19:30
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Основной конкурс документального кино «РАЗГОВОРЫ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ»
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Мир, зал №1
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20:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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20:00
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Внеконкурсные показы документального кино «Белорусская панорама»
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Мир, зал №2
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21:00
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Основной конкурс игрового кино
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Центральный
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21:00
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Внеконкурсные показы игрового кино «Ретроспектива фильмов Клер Дени»
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Победа
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21:00
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Внеконкурсные показы игрового кино «Человеческие комедии»
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Пионер
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21:30
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Внеконкурсные показы игрового кино «Кино о кино»
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Мир, зал №2
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21:30
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Основной конкурс документального кино
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Мир, зал №1
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22:00
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Внеконкурсные показы игрового кино
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Дом кино