«Листопад-2013». Расписание показов 1 ноября

Новости Беларуси. 1 ноября в Минске стартует Международный кинофестиваль «Листопад». Церемония открытия пройдет в большом зале Дворца Республики (смотрите видео). Вечер начнется шествием гостей и участников форума по красной дорожке. Кульминацией станет выступление ученика Пласидо Доминго и Монтсеррат Кабалье украинского тенора Юрия Лукьяненко.
|
1 ноября (пятница)
|
Время
|
Фильм
|
Кинотеатр
|
14:30
|
Внеконкурсные показы игрового кино «Человеческие комедии»
|
Центральный
|
16:30
|
Внеконкурсные показы игрового кино
|
Центральный
|
18:30
|
Внеконкурсные показы игрового кино «Большой стиль»
|
Центральный
|
18:30
|
Торжественная церемония открытия
|
Дворец Республики
|
20:30
|
Внеконкурсные показы игрового кино «Российские премьеры»
|
Дворец Республики (малый зал)