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«Листопад-2013». Расписание показов 1 ноября

01 ноября 2013 13:31
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Новости Беларуси. 1 ноября в Минске стартует Международный кинофестиваль «Листопад». Церемония открытия пройдет в большом зале Дворца Республики (смотрите видео). Вечер начнется шествием гостей и участников форума по красной дорожке. Кульминацией станет выступление ученика Пласидо Доминго и Монтсеррат Кабалье украинского тенора Юрия Лукьяненко.

1 ноября (пятница)

Время

Фильм

Кинотеатр

14:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Человеческие комедии»
«ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ»
Франция, 85 мин. Реж. Лаура Моранте

Центральный

 

16:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино
 «Новый возраст»
«ЭНИМАЛС»
Испания, 91 мин. Реж. Марсал Форес

Центральный

 

18:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино «Большой стиль»
«ЛЮДВИГ БАВАРСКИЙ»
Германия-Австрия, 140 мин. Реж. Петер Зер, Мари Ноэль

Центральный

 

18:30

Торжественная церемония открытия

Дворец Республики

20:30

 

Внеконкурсные показы игрового кино  «Российские премьеры»
«ПРОЩАНИЕ»
Россия, 96 мин. Реж. Дмитрий Константинов.

Дворец Республики (малый зал)

 

 

# Культура # Фестивали и карнавалы # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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