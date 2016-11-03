В Минске идёт показ фильмов с белорусскоязычной озвучкой

Не мыслите свою жизнь без хорошего кино? Тогда для вас есть отличная новость. В Минске появилась возможность увидеть на большом экране фильмы с белорусскоязычной озвучкой. Команда энтузиастов подготовила для зрителей картины «Цудоўная ласка», «Лютер», «Паддингтон».

Процесс озвучки фильмов – процесс весьма кропотливый и требует основательной подготовки. Чтобы перевести все диалоги и реплики на белорусский язык, команде понадобилось несколько недель. Затем над текстом скрупулезно работал редактор. И только после всех подготовительных этапов материал попал в руки актёрам.

Все фильмы озвучивали известные белорусские актёры: Павел Харланчук, Анна Хитрик, Сергей Жбанков, Светлана Тимохина.

К слову, Павел Харланчук был одним из авторов переводить популярные зарубежные фильмы. Но коллегам такая задумка тоже пришлась по душе.

Участники проекта надеются, что в будущем они смогут осилить и дубляж. Ведь на достигнутом никто останавливаться не собирается.

Впереди – напряжённая работа над новыми фильмами с белорусской озвучкой. В декабре организаторы обещают в программе картины о Рождестве и Новом годе.