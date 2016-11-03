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Выставка художников Василия Ясюка и Юрия Хилько откроется 3 ноября в Минске

03 ноября 2016 07:41
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Новости Беларуси. Выставка «Цвета Беларуси» открывается 3 ноября в Минске.

Известные художники Василий Ясюк и Юрий Хилько представят видение своей родины.

Работы мастеров оценили коллекционеры из Европы, Соединенных Штатов Америки и даже некоторых Азиатских стран.

Привычные места Беларуси на полотнах художников обретают новые краски,

а детали становятся не второстепенными, а ключевыми элементами. В экспозиции будут представлены 12 картин и 10 графических рисунков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Художники Минска

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