Выставка художников Василия Ясюка и Юрия Хилько откроется 3 ноября в Минске

Новости Беларуси. Выставка «Цвета Беларуси» открывается 3 ноября в Минске.

Известные художники Василий Ясюк и Юрий Хилько представят видение своей родины.

Работы мастеров оценили коллекционеры из Европы, Соединенных Штатов Америки и даже некоторых Азиатских стран.

Привычные места Беларуси на полотнах художников обретают новые краски,

а детали становятся не второстепенными, а ключевыми элементами. В экспозиции будут представлены 12 картин и 10 графических рисунков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.