Могилев, Новополоцк и Лида стали самыми культурными городами Беларуси в 2016 году

Новости Беларуси. В Беларуси назвали самые культурные города страны. Могилев, Новополоцк и Лида стали победителями конкурса «Город культуры в Год культуры». Он был объявлен с целью выделить тех, кто внес наибольший вклад в развитие данной сферы, а также туризма.

Жюри смотрела на самоокупаемость проектов, также учитывались количество проведенных мероприятий и их посетителей, в том числе из-за рубежа.

2016 год был объявлен Годом культуры указом президента. Документ был принят с целью сохранить историко-культурное наследие Беларуси и также стимулировать различные виды творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Тое, што ў нас у гэтым годзе з’явіўся Кодэкс аб культуры, вось гэта, на мой погляд, вельмі значнае дасягненне. Не так даўна я як раз быў на Савеце міністраў культуры краін СНД, і там як раз вельмі былі зацікаўлены ўсе ў тым, каб гэты Кодэкс набыць і паглядзець, што зрабілі беларусы, і, канешне, ўзяць яго ў якасці ўзора.