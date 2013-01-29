История улицы Пензенской в Минске

Новости Минска. Современные высотки и миниатюрные сталинские двухэтажки родом из 1950 годов. 500 метров улицы Пензенской, а в ней, кажется, живет Минск новый и Минск старый. А в этих уютных двориках по-настоящему тепло даже в морозное утро. Клубы дыма, трогательные крылечки в окружении былого сада. Лет 50 назад за теплыми беседами здесь собирался весь двор. Не почувствовать атмосферу прошлого века просто невозможно. Так же, как и представить, что скоро от раритетных построек не останется и следа.

Район современной Пензенской начал застраиваться после Великой Отечественной войны, однако ее летопись справедливо начать гораздо раньше. А именно - 140 лет назад, когда через Минск прошли Московско-Брестская и Либаво-Роменская железнодорожные магистрали. Модерновый транспорт вмиг обеспечил бурное строительство новых домов и улиц южнее вокзала.

Интересно, что если до железнодорожного бума неподалеку проходил лишь Койдановский тракт (современная улица Чкалова), то после строительства Либаво-Роменской на карте города можно было увидеть много новых улиц с деревянной застройкой.

Улицы-новоселы конца 19 века требовали прописку. От именных Кирилловской и Георигиевской (современных Могилевской и Толстого) до топонимов, происходящих от имен городов Российской империи.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Тифлисская, Таганрогская, которой нет очень давно, еще с довоенных времен, она была где-то за нами. Тогда же появилась Пензенская улица. Я, конечно, могу показать, где она начиналась, но сейчас следов ее не найти, разве что, вот та арка в доме 15, корпус 1, по улице Воронянского. Это продолжение, она шла туда – маленькие деревянные домики и заканчивалась на пересечении со Слонимской улицей, там уже ничего нет, там 12-этажные дома.

Пензенская, 25 – именно по этому адресу сегодня начинается улица. И здесь без юмора не обошлось. Загадочная «и» на табличке – досадная ошибка. Остальные дома, с меньшей нумерацией, исчезли как раз после строительства высоток на Воронянского. А вот до революции на доме под номером 25 старая Пензенская улица заканчивалась, и начинался район Сеножаны. Название этого топонима весьма необычно для Минска, и вовсе не сводится к тривиальному словосочетанию «сено жать».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Помещики Неморшанские назвали свое имение красивым французским именем Сен Жан. Не знавшие французского, белорусские крестьяне переиначивали этот Сен Жан в Сеножаны, так и пошло. И вот, на картах довоенных дома заканчивались примерно в паре сотен метров отсюда, где проходила Либавская улица (это сегодняшняя Авакяна), а здесь была большая пустошь, выгон.

Район современной Пензенской начал застраиваться только после Великой Отечественной войны, когда конкуренцию деревянным домам составляли кирпичные двухэтажки. Архитектура малого сталинского стиля и дома 1954 года сегодня живописно украшают ансамбль улицы. Уютный квартал посреди новых высоток, как уходящие виды былого Минска. В книге Виталия Кириченко «Минск. Исторический портрет города» можно увидеть район Пензенской 1950 лет.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Типичное для Минска здание конца 1940 - начала 1950 годов, как в шутку называют, архитектурного стиля «строили пленные немцы». Действительно, так и было, эти дома строили пленные немцы. По тем временам это было очень качественное жилье и очень интересный микроклимат. Здесь люди собирались вечером, пили чай и не только, играли в домино, общались. Это тот Минск, которого сейчас уже нет, и больше не будет. Потому что люди стали другие, культура городского двора уходит в прошлое, видимо, безвозвратно.

Зинаида Антоновна Глустова – настоящий ветеран двора. Партизанка, она переехала в родной дом по адресу Пензенская, 29 одной из первых: в 1956 году. Сегодня она вспоминает, как боролись за новостройки. Много пришлось поквартироваться по Минску.

Зинаида Глустова:

В Исполкоме товарищ нашелся, наше все себе забрал, а мы остались на соплях. Нас отправили на Червеньский, на Червеньском жили, и через год нам построили, мы стали жить, как люди.

Через несколько десятков метров каменные дома и асфальт сменяет череда маленьких деревянных домов. Этот квартал от Сенницкой до Аэродромной – последнее, что сохранилось от старой Пензенской. Он появился здесь сразу после войны в начале 1950 годов. Сегодня многие дома сохранили свой первозданный облик.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Здесь на пересечении с Аэродромной улицей, Пензенская заканчивается. Вот, за моей спиной дом 59, с чудом сохранившейся табличкой 60-х годов, где название улицы переведено с невероятной орфографией.

Пензенская, Быховская, Аэродромная и Жуковского. По существующему плану, этот квартал минской частной застройки – самый первый в очереди на снос. Скоро этих домиков не станет, и в этом уголке старого Минска появятся новые дома. Какими они будут, и будут ли о них вспоминать 50 лет спустя – решит время, город и его жители, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.