В Купаловском театре состоится премьера спектакля «Двор моего детства»

В предстоящую субботу, 2 декабря, в Купаловском театре пройдет премьера спектакля «Двор майго дзяцінства». Год назад эта постановка выиграла грант Президента, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор режиссер Даниил Филиппович и сотрудники театра готовились представить пьесу зрителям. Работы было немало: создать концепцию, подготовить декорации и подобрать актеров. Кроме того, для спектакля сочинили музыку. Композитором стал Андрей Цалко. Спектакль будет идти на белорусском языке.

Даниил Филиппович, режиссер-постановщик Национального академического театра имени Янки Купалы:

Почему эта пьеса? Потому что у меня сохранились дневники, которые я вел с 7 лет о моем детстве, моих событиях. И мы решили сделать такую коллаборацию с поэзией Витки и объединить это все воедино, сделать пьесу про двор моего детства. Здесь 15 актеров, они наша молодежь, но также принимает участие в спектакле народная артистка Республики Беларусь Зинаида Петровна Зубкова.

Показы будут проходить на камерной сцене, поэтому количество билетов не достигает и сотни.