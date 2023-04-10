В Купаловском покажут «Ромео и Джульетту» в советской коммуналке

Новости Беларуси. Советская коммунальная квартира, цветочный бизнес и все та же любовь. В Купаловском «Ромео и Джульетту» ставят на новый лад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На генеральной репетиции побывала наш корреспондент Екатерина Капылович.

Десятки репетиций, сотни бессонных ночей и бесконечный творческий поиск. Некоторые сцены безжалостно выброшены прямо накануне генеральной репетиции. И вот – свершилось! Премьера о любви и ненависти на сцене Купаловского театра. Неклассическое прочтение известной трагикомедии – глазами режиссера Даниила Филипповича.

Даниил Филиппович, режиссер-постановщик Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мне хотелось бы, чтобы «Ромео и Джульетту» все поняли, чтобы она была сегодняшним языком, чтобы она была яркая, чтобы она была где-то смешная, где-то трагичная, как наша жизнь. Полоса белая, полоса черная. Хотелось бы, чтобы это все было по-новому. Мне кажется, нам это удалось. Потому что ярко, современно, интересно. У нас есть особенность. Первый акт – фарсовая комедия, второй акт – это все-таки трагедия. Мы все вернем на круги своя.

Авторский взгляд неожиданно переносит действие пьесы из итальянской Вероны в советскую коммунальную квартиру, изменив тем самым и другие детали классической истории. Враждующие семьи Монтекки и Капулетти ныне – конкурирующие владельцы бизнеса по продаже цветов.

Изменив обстановку, истинным автор оставил вечное – любовную историю главных героев. Тем глубже был путь к погружению в характер Ромео и Джульетты для актеров.

Анна Мещерякова, исполнительница роли Джульетты:

Я пыталась понять, как мыслит 13-летний ребенок, чтобы показать в первом акте инфантильность. Постепенно в каждой реплике я пыталась выудить для себя какую-то нужную, главную мысль, что эта реплика за собой несет, какую боль, чтобы не сразу показывать боль, боль, боль – как к этой боли прийти, то есть чтобы был абсолютный резонанс в первом акте и во втором акте.

Борис Тетеркин, исполнитель роли Ромео:

Не каждому далеко актеру дается возможность сыграть Ромео. И далеко не каждому дается возможность сыграть Джульетту. Это как сыграть Гамлета. Это здорово, это классно, это большая ответственность.

Воплотить смелую и даже дерзкую постановку удалось благодаря таланту неординарной театральной труппы – от режиссера-постановщика и актеров до гримеров и работников сцены.

Александр Шестаков, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

В нашем театре данная постановка «Ромео и Джульетта» была поставлена в 1946 году. И, конечно, надо сохранять традиции. Мы решили этот спектакль восстановить с учетом наших молодых актеров и наших мудрых мастеров сцены. И по мотивам Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» сегодня задышала в новом прочтении. И лучше посмотреть, это будет еще одна тема для обсуждения.