«Шталаг №354». Книга о страшных историях концлагеря вышла в издательстве «Беларусь»

Книга рассказывает о страшных страницах истории, о судьбе военнослужащих, которые в годы Великой Отечественной войны оказались в Шталаге № 354. С 1941 по 1943 год там находились более 29 тысяч военнослужащих. 18 тысяч из них погибли.

Один из разделов книги посвящен судьбе женщин-военнослужащих, которые находились в этом лагере. Еще один раздел посвящен судьбе тех, кому все-таки удалось сбежать из этого страшного места. В книге представлены многочисленные архивные, фотодокументы, современные документы, современные фотографии.

И важно то, что память об этом месте увековечена. Там создан мемориальный комплекс «Звезда».

Анжела Садовская:

Эта книга будет интересна всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Эта книга учит нас, молодое поколение тому, как важно извлечь опыт из того страшного времени, чтобы оно никогда не повторилось. Как важно, чтобы в наше непростое время мы ценили эту мирную жизнь, чтобы у молодого поколения была активная гражданская позиция, чтобы они никогда не забывали, чтили память воинов, которые погибли в те страшные годы.