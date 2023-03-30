«Чем богаче человек, тем пояс шире». Как в старину наряжались белорусские красавицы?

Еще одно созвездие Ветковщины – Неглюбский строй и рушники. Они в золотом ларце нашего историко-культурного наследия. Ткачихи тут были искусные во все времена. Перекресток культур, близость Черниговщины и Брянщины сплело колоритный венок традиций. Гардеробчик с огоньком. Один из самых эффектных в сундучке предков. У красоток во все времена не было отбоя.

Людмила Ковалева, народный мастер Республики Беларусь:

Калі на базар ездзілі неглюбскія жанчыны, то яны расказвалі, што з іншых вёсак прыязджалі мужчыны, каб паглядзець на неглюбскіх жанчын. Яны былі такія прыгожыя, таму што, гаворыць легенда, што спасылалі сюды з манастыра дзяўчат распаясаных, дрэнных паводзін, не зусім манашкі. Гармония цвета. Красный – символ крови, жизни. Белый – божественный мир. Черный – знак земли. Триколор блистает на одежде. В былые времена, когда не было соцсетей, статус и возраст определял наряд. Дама в активном поиске или уже занята – понять было легко и просто. Коль засветилась красавица на вечерине в паневе, значит можно свататься женихам.

– Уже с калышки, из двух полотен, сзади она так интересно завязывалась, делался ковш.

– Можно было, наверное, как и карман использовать, положить. Сперва сватались, потом встречались. Малышне только и забава была кричать под окнами: жених и невеста, тили-тили-тесто. Устроим примерочку со вкусом. Людмила Ковалева:

Это девушка, которая ходит на танцы. Называлась кватера, дискотека. У нее головной убор – кубок. Брали друг у друга. Сегодня на нашей улице праздник. Да, передавалось, обменивались вот этими лентами. Кубок складывался на один вечер просто, потом опять он раскладывался. Потом идет на сорочку, надеваются колышки, из двух полотен состоит спереди и сзади, пояса в Неглюбке были плетеные. Когда уже полностью сплетут из шерсти, только тогда его полностью красили в натуральные краски. Чем богаче человек, тем пояс шире. Старообрядческий Иерусалим. О каких необычных традициях можно узнать в Ветковском музее – подробности здесь. Вот вам и трендовый чокер. Только в неглюбском строе он называется горлячка. Умелицы плели из бисера стильные украшения на шею. Чем богаче была девушка, тем больше «вочек» могла себе позволить.

Людмила Ковалева:

Когда гусей били, это к Рождеству, срезали на задней части жир, которым смазывают перышки, она так засыхала и потом отбеливали в крахмале, кто что, в муку, продевали такую проволочку, такие вот интересные завушницы. Особый дресс-код был для дам в интересном положении. Животик от дурных глаз закрывали специальной запиной, которая после родов легко трансформировалась, поддерживала грудь и помогала при кормлении. Людмила Ковалева:

Женщина, которая в расцвете сил, детородного возраста, у нее и рукав повсюмистый, закрылки называются. Замужняя леди не выходила без платков. Они удачно добавляли роста неглюбским Дюймовочкам, а панева – нужных объемов. И не надо было пластических операций.

Людмила Ковалева:

Мы попробуем, как в старину делали, закручивали после свадьбы уже куксу, так называемую в Неглюбке, волосы не заплетали. Просто вот скручивали жгуты такие и потом здесь спереди вязали узлы. И волосы спрятались, и женщина и днем ходила с этим чепцом. Традиции в местном Доме культуры передают новому поколению и учат ткать всех желающих. Плодотворно проходят летние мастер-классы. А в августе на праздник «Кросенцы» съезжаются не только со всей Гомельщины, но и из России. Без самобытного рушника не уезжайте. Сувенирка здесь со щедрой белорусской душой. Людмила Ковалева:

У нас разнообразие, мы не только одни рушники делаем, и сувенирные маленькие. Закладочки в телефон, торбы. Для мобильников чехольчики. У нас все рушники обережные, потому что обязательно красная нить. Регион Посожья всегда славился рушниками и орнаментами. Ими украшали иконы в Красном углу, портреты любимых прабабушек. Пасху неглюбчане старались встретить с новым рушником, благословить начало земледельческого года. В 70-е годы добавились радужные цвета. И сегодня традиция расцветает во всех смыслах. Местные жители с радостью прочтут вам послания предков. Этим знакам уже более 4 500 лет.