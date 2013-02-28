Деревня Пиревичи Гомельской области: Пиревичская церковь – одна из самых красивых в Беларуси

Деревня Пиревичи, о которой дальше пойдет речь, находится в Жлобинском районе Гомельской области. Откуда такое название? Местные жители придерживаются такой версии: жил здесь когда-то давно один человек с хорошим, позитивным настроением, который постоянно пиры давал. Вот и пировали тут постоянно, поэтому и деревню назвали Пиревичи, от слова «пир». А ученые думают совершенно иначе. Они говорят, что на старых картах деревня называется не Пиревичи, а Перевичи. Жил тут Перей, а его детей звали перевичами. Вот отсюда, говорят, и пошло название.

Давно на месте, где теперь располагаются Пиревичи, была огромная пуща, и жило тут восточнославянское племя радимичей. О тех стародавних временах свидетельствуют многочисленные городищи и курганы этого племени. Недалеко от Пиревичей есть деревня Колос, где нашли 6 курганов в диаметре 10 метров, а в высоту – 2 метра. Один из таких курганов ученые раскопали и пришли к выводу, что радимичи тут жили еще в VI-VII веках нашей эры.

Пиревичи попали в летописи в конце XVI века как село Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского. Что за люди тут жили? Вот в 1924 году в деревне нашли монетный клад – 12 серебряных ортов Речи Посполитой. Орта – это была такая монета, которая ходила в XVII веке в РП и Пруссии. На аверсе орта было изображение короля, а на реверсе орта размещался герб страны. А в 1961 году тут снова нашли клад. На этот раз 89 серебряных монет! Это были орты Речи Посполитой и талеры Нидерландов. Кто их закопал там – неизвестно, но понятно одно: люди тут жили богатые.

В 1796 году российский царь Павел І подарил Пиревичи обер-прокурору Александру Башилову. А в XIX веке поместьем управляли сыновья Башилова: Александр, Иван и Сергей.

После Башиловых Пиревичи перешли к шляхтичам Солтанам. И при Солтанах в конце XIX века было 93 дома и проживало 570 жителей. При Солтанах здесь была винодельня, корчма, в 1888 году было открыто народное училище. Здание, где оно размещалось, сохранилось по сегодняшний день. Сейчас там находится местный сельсовет.

В 1899 году поместье Пиревичи перешло к вдове тайного советника Александре Рогович. В то время там проживало почти тысяча жителей. Там было всё, что нужно для жизни, но не было храма. И тогда Александра Рогович организовала строительство Пиревичской церкви. Она же выделила под нее необходимый участок земли. За один год церковь была построена, а 6 июня 1903 года была освящена.

Но в период 1930-х годов церковь была закрыта, как и многие другие храмы, костелы и церкви на территории, захваченной большевиками. Церковь стала зернохранилищем. А когда началась Вторая мировая война, церковь возобновила свою работу.

Во время войны в церковь попал снаряд, повредивший стены и крышу, но люди не могли оставить свою церковь в таком состоянии, они отремонтировали ее. С того момента и по сегодняшний день церковь больше не закрывалась. Кстати, Пиревичская церковь считается одной из самых красивый церквей в Беларуси.