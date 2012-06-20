В Гомеле презентовали культурный мост между Беларусью и Россией – энциклопедию «Живая вера. Ветка.»

Новости Беларуси. В Гомеле презентовали культурный мост между Беларусью и Россией. Именно так специалисты назвали энциклопедическое издание «Живая вера. Ветка.». Книга стала продолжением серии «Энциклопедия раритетов» и рассказывает об уникальном регионе на территории Беларуси, центре старообрядчества – Ветке.

Это первое в истории подробное издание собравшее разделы, посвященные Иконописи, золоченой резьбе, шитью, искусству златокузнецов и старообрядческому литью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Нечаева, директор Ветковского музея народного творчества имени Ф. Г. Шклярова:

Оригинальность замысла этой книги состоит в том, чтобы не создавать скучного научного каталога, интересного только для специалистов. Это книга для тех, кто, может, вообще ничего не знает об эпохе, но он может узнать очень много об устройстве, пространстве, символике, мире, цвете. Это кино про каждую эпоху.

Татьяна Белова, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Справочная, энциклопедическая литература очень востребована. И уже необходим белорусская энциклопедия, энциклопедия о нашей республике, истории, культуре, персоналиях на английском языке.