Белорусский фильм «Звонарь» Екатерины Маховой завоевал гран-при кинофестиваля в Словакии

Новости Беларуси. Белорусский фильм завоевал гран-при кинофестиваля в Словакии. Международное жюри отметило документальную картину «Звонарь» Екатерины Маховой как самое выдающееся произведение фестиваля.

В конкурсе участвовали 20 стран. Среди них, Германия, Великобритания, Франция, Польша, Испания, Аргентина, США.

Фильм «Звонарь» является частым гостем на подобных форумах. Он уже был удостоен диплома на Минском международном кинофестивале «Лістапад-2011».

Белорусский документальный фильм «Звонарь» покажут на международных фестивалях в Словакии и Франции

Картина «Звонарь» Екатерины Маховой посвящена традициям церковного звона в Беларуси. Герой картины вместе с храмом пережил сложные времена: церковь Свято-Рождества Богородицы, которая является памятником деревянного зодчества XVII века, закрывалась во время войны и в атеистические 60-е годы прошлого века.

Храм был возрожден только 15 лет назад. Звонарь начал бить в колокола в 10 лет и сегодня, в свои 80 продолжает местные традиции.

Фильм «Звонарь» уже был удостоен диплома на Минском международном кинофестивале «Лістапад» в прошлом году. А теперь приглашен для участия и на французский международный кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.