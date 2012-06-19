Триумфаторы «Евровидения-2012» Loreen и «Бурановские бабушки» откроют фестиваль «Славянский базар-2012»

Триумфаторы «Евровидения-2012» Loreen, «Бурановские бабушки» и еще с десяток участников выступят на торжественном открытии «Славянского базара». Как ожидается, на витебской сцене прозвучат песни, принесшие им европейскую славу.

До открытия XXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» остается меньше месяца. Уже распродано 80% билетов, а на некоторые концерты и спектакли их уже нет.

Всего в программе – более 70 мероприятий. На форум приедут гости из 28 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.