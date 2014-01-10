В Гомеле открылась выставка, где через фотографии представлен православный взгляд на мир

Новости Беларуси. Православный взгляд на мир через объектив фотоаппарата. В Гомеле в эти рождественские дни проходит традиционная выставка работ фотомастеров, объединенных не только тягой к искусству, но еще и христианским мировоззрением.

Сакральные моменты церковных таинств здесь соседствуют с привычными белорусскими пейзажами и просто трогательными моментами из повседневной жизни. Авторы работ учат зрителя находить Божественное Проведение в каждом мгновении жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Купреева, директор Музея истории Гомеля:

Симбиоз любви к искусству и к православной вере. Мне кажется, все эти люди какие-то особенные, они не просто творческие, как мы любим говорить, но это еще и люди, движимые одной какой-то идеей. Эта выставка уже пятая, ежегодно мы ее заявляем. И всегда работы настолько разные.