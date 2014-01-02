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Гродно в 2014 году стал культурной столицей Беларуси

02 января 2014 13:17
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Новости Беларуси. Гродно в 2014 году стал культурной столицей Беларуси. За право носить почетное звание город над Неманом сражался с Молодечно и безоговорочно победил.

Уже разработан план культурных мероприятий, которые будут проводится на протяжении всего 2014 года. Самым ярким проектом станет юбилейный XX Республиканский фестиваль национальных культур. Пройдет он в начале лета и соберет представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране.

Акция «Культурная столица Беларуси» стартовала в Республике еще в 2010 году. Главная ее цель – сделать более доступными лучшие достижения национальной культуры для жителей всех уголков страны. Первым звание культурной столицы получил Полоцк, а к Гродно оно перешло от Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Жабровец:
Событие очень долгожданное, потому что в нашем городе очень много музеев, культурных центров.

Людмила Романович:
Наш очень культурный город, чистый и много старинных названий.

Анна Вдовенко:
Наш Гродно – благородный такой город, в котором много мест, где можно пойти и действительно отдохнуть и культурно провести время.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

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