Выставка «Рождество Христово» открылась в Минске

Новости Беларуси. Новый год наступил, но праздник продолжается. В преддверии одного из главных православных праздников в Минске открылась выставка «Рождество Христово». Здесь многолюдно с самого утра. Тем более что география экспозиции как никогда широка: представлено более 120 монастырей и подворий, православных приходов из Беларуси, России, Молдовы, Приднестровья, Украины и Сербии.

На выставке можно поклониться чудотворной Ельской иконе Пресвятой Богородицы. Гостям предлагают мед, сладости, травы, хлеб, постную кухню. Кроме того, можно приобрести иконы, духовную литературу, елочные композиции, игрушки, свечи. Ежедневно на выставке служат молебны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители выставки:

Пришли поклониться иконам, которые сюда привезли, потому что каждый год фактически такие выставки мы посещаем.

Хочу внучке купить книжечку. Она еще маленькая (3 годика), но хочу, чтобы для ее души что-то полезное было.

Здесь много икон. И, вообще, конец Поста, хочется просто с Богом пообщаться как можно ближе. Мне очень нравится икона Блаженной Ксении Петербуржской. Я хочу просто заказать молебен всей семье Ксении Петербуржской.