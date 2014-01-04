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Выставка белорусских икон «Святые лики Иисуса Христа и Богоматери» в Гомеле

04 января 2014 14:55
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Новости Беларуси. Уникальная выставка икон «Святые лики Иисуса Христа и Богоматери» открылась в Гомеле. В экспозиции - работы ветковских мастеров-староверов, которые использовали византийскую технику иконописи. Поселившись на Гомельщине в конце 17 века, они снабжали иконами весь старообрядческий мир.

А рядом - подкупающие своей простотой иконы народных умельцев. Образом Святого на такой иконе мог стать простой белорусский землепашец. Однако и первые, и вторые были одинаково почитаемы предками современных белорусов. Образ Бога всегда занимал центральное место в жизни христианина, в его доме и семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Религия # Иконы

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