Выставка белорусских икон «Святые лики Иисуса Христа и Богоматери» в Гомеле

Новости Беларуси. Уникальная выставка икон «Святые лики Иисуса Христа и Богоматери» открылась в Гомеле. В экспозиции - работы ветковских мастеров-староверов, которые использовали византийскую технику иконописи. Поселившись на Гомельщине в конце 17 века, они снабжали иконами весь старообрядческий мир.



А рядом - подкупающие своей простотой иконы народных умельцев. Образом Святого на такой иконе мог стать простой белорусский землепашец. Однако и первые, и вторые были одинаково почитаемы предками современных белорусов. Образ Бога всегда занимал центральное место в жизни христианина, в его доме и семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.