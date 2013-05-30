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Ученица Копыльской школы победила на международном форуме детско-юношеского творчества «StarShow»

30 мая 2013 14:16
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Новости Беларуси. Диплом 1 степени II Международного форума детско-юношеского творчества «StarShow», который состоялся в Минске, завоевала ученица Копыльской школы. В номинации «народный вокал» Диана Зиновенко представляла две композиции.

В форуме также принимали участие юные исполнители из Литвы, Латвии, России, Украины.

Поет Диана с самого детства. Посещает музыкальную школу и играет в джазовом оркестре. Сейчас девушка готовится к очередному песенного конкурса, который пройдет в Болгарии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Диана Зиновенко, ученица средней школы № 2 Копыля:
Занимаюсь больше пением, выбираю себе разные песни, чтобы побольше был у меня репертуар.

# Культура # Конкурс

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