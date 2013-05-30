XIII Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» собрал в Могилевской области 600 участников из 12 стран

Новости Беларуси. Могилевская область открывает новые таланты. Более 600 детей из 12 стран приехали в Беларусь побороться за победу в Международном фестивале детского творчества «Золотая пчелка». Юным дарованиям предстоит проявить себя в хореографии, вокале, изобразительном искусстве. Фестиваль всегда превращается в детский праздник, на котором каждый участник знакомит зрителей с самобытной культурой своей страны.

В репертуаре вокального ансамбля «Дарын» из Казахстана – национальные и иностранные песни. Солисты хора – мальчишки от 6 до 15 лет – на фестиваль в Беларусь приехали впервые. И, несмотря на утомительную поездку, ребята уже рвутся на сцену.

Жуматина Алтын, руководитель вокального ансамбля «Дарын» (Казахстан):

Настроение очень хорошее, всем спасибо. Детский праздник, нас хорошо встречают, климат хороший.

Эстонцы, украинцы, россияне, латыши. В 2013 году белорусская «Золотая пчелка» принимает 12 стран. Побороться за победу в фестивале приехали более 600 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Моторная, участница XIII Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка» (Украина):

Коллектив «Веночек». Мы сюда приехали с целью победить. Мы здесь первый раз. Мы совсем не испугались большого количества детей, потому что мы много раз участвовали в конкурсах.

Ирина Строгонова, участница XIII Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка» (Латвия):

Мы из Латвии, мы танцуем. Настроение у всех хорошее, все довольны.

Среди участников фестиваля – учащиеся детских музыкальных и художественных школ, воспитанники художественных студий, кружков и домов-интернатов. Дружбе и общению детей из разных стран здесь, на белорусской земле, даже языковой барьер – не помеха.

Дарья Алыпова, участница XIII Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка» (Беларусь):

Мы очень рады, что в нашей Беларуси есть такой фестиваль, очень рады принять гостей. Для нас это не только конкурс, но и возможность найти друзей из разных стран.

Екатерина Музыченко, заместитель председателя Климовичского райисполкома:

Мы рады принимать гостей, мы рады талантливым детям. Беларусь всегда с открытым сердцем встречает и принимает гостей.

Климовичи всегда рады гостям и мы будем принимать всегда столько стран-участниц, которые будут рады принимать участие в фестивале.

Прослушивания участников фестиваля начнутся 31 мая с самого утра. На вечер запланирована церемония открытия. Ребятам предстоят серьезные испытания в творческих конкурсах, вокале, хореографии, изобразительном искусстве. По итогам всех конкурсов определят победителей XIII Международного фестиваля детского творчества «Золотая пчелка». Церемония награждения запланирована на воскресенье, 2 июня.