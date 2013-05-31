Новости Беларуси. Первая международная конференция Арт-Лимуд-Беларусь стартует 31 мая в Витебске. Она соберет более 400 евреев из всех регионов Беларуси, России, Молдовы, Украины, Израиля.

Тема встречи - культура, творчество и искусство. Гости также побывают на экскурсиях, выставках и концертах.

«Лимуд» в переводе с иврита означает «учение», и первая подобная конференция на территории бывшего Союза прошла 7 лет назад в Москве. Она стала ещё одной платформой, которая объединила тех, кто хочет знать свои корни и традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.