В главной роли – прима Александровская. Как прошла премьера белорусской оперы, на которую приехал Сталин

Как прошла премьера белорусской оперы, на которую приехал сам Иосиф Сталин? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В марте 1936 года в газете «Звезда» появляется публикация с опасным названием «О формализме, приспособлении и боязни самокритики». Тикоцкого обвинили в том, что его героическая поэма для баса с оркестром «Буревестник» на стихи Максима Горького искажает замысел пролетарского поэта. После такой критики жизнь композитора могла пойти под откос.

К счастью, Тикоцкого зачистка миновала. Судьба уготовила ему совсем другую роль. В 1936-ом он садится за оперу «Михась Подгорный» – первую белорусскую народно-героическую музыкальную драму.

Ирина Горбушина, кандидат искусствоведения, заведующий отделом музыкального искусства и этномузыкологии НАН Беларуси:

Оперу Тикоцкий мечтал написать всю жизнь. Это была его мечта с детства, еще когда он посещал оперный театр. Дело в том, что в лучших традициях русской композиторской школы, идеалами которой он был воспитан, было создание оперы. Опера воплощала различные идеи, которые были связаны с жизнью народа, с героями. Это тот жанр, который позволял и крупно заявить о себе как о композиторе, и отразить время, эпоху и идеалы этой эпохи.

Подготовка к премьере идет несколько лет. Либретто к опере пишет Петрусь Бровка. С молодым писателем Евгения Тикоцкого еще не раз сведет судьба. Вместе они кропотливо, шаг за шагом оттачивают мастерство большого жанра. И представляют свое творение на суд московских критиков.

Лидия Макаревич, заведующий сектором архивной работы Большого театра Беларуси:

У архіве нашага тэатра есць такі дакумент, які называецца «Гісторыя тэатра». Там есць такі запіс: «Сентябрь 1938-го. Прослушивание Михася Подгорного. Присутствовали: Рейнгольд Глиэр, Самуил Самосуд, Виктор Белый». Аб чым гаворыць гэты запіс? Гэта значыць, што пачынае з’яўляцца свой нацыянальны рэпертуар, і на яго вельмі вялікую ўвагу звяртаюць дырыжоры, кампазітары, рэжысеры, якія працуюць у Маскве.

Март 1939 года. В Москве открывается 18 съезд Всесоюзной коммунистической партии. Именно к этому форуму и приурочили знаковое культурное событие в Белорусской ССР. В Минске перерезали ленту у новенького Театра оперы и балета. На сцене – премьера первой советской белорусской оперы «Михась Подгорный» Евгения Тикоцкого. Событие всколыхнуло всю культурную элиту. Восклицательный знак события – прима Александровская в главной роли.

Ирина Горбушина:

Опера «Михась Подгорный» повествует о судьбах народа во время Первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции. В партии Марыси выступала знаменитая Лариса Помпеевна Александровская, это обусловило успех оперы на сцене. Она была очень хорошо принята минской публикой и затем, в 1940 году с успехом прошла на сцене Большого театра в Москве на первой декаде белорусской культуры и искусства.

К первой декаде белорусского искусства в столице СССР готовились всей страной. В высоких кабинетах бурно обсуждался состав участников. Всего в списках «выездных» – более тысячи человек. На подготовку потратили свыше трех миллионов рублей.

Лидия Макаревич:

Менавіта опера «Міхась Падгорны» адкрывала гэту дэкаду. Ужо пасля першай прэм’еры ў газеце «Праўда» была публікацыя, якая проста на ура. Адзначалася, что опера вельмі цікавая, значная, меладычная, яна адпавядала патрэбам таго часу.

Татьяна Мдивани, доктор искусствоведения, профессор НАН Беларуси:

Коллективы поехали самые яркие, которые достигли определенных успехов, народные, оперный театр с оперой и балетом. Поехали оркестры народные, симфонические, индивидуальные музыканты – солисты. В Москве были просто потрясены, что за такой короткий срок, только-только все образовалось – и вдруг такое пиршество! Я бы сказала, пиршество талантов и высокого мастерства.

Декада белорусского искусства гремела на всю страну. Газеты пестрили громкими заголовками. А свежесть и глубина народного творчества заставляли авторитетных критиков пачками выдавать хвалебные отзывы. В Большой на премьеру белорусских постановок заглянул и генсек.

Ирина Горбушина:

Сталин посещал все значимые оперные премьеры в то время, это была его традиция. Он лично слушал, отсматривал спектакли. Опера имела большой успех и у критики, и Тикоцкому было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств БССР. И вновь судьба сводит Тикоцкого и Оловникова вместе. На первой белорусской декаде в Москве звучат первые сочинения юного композитора.

Вера Гудей-Каштальян, кандидат искусствоведения, доцент НАН Беларуси:

Его пьесы звучали в Малом зале Московской консерватории. Так сложилась судьба, так она по линии их вела параллельно – юный 22-летний композитор и уже, можно сказать, мастер, представлявший белорусское оперное искусство в Москве, композитор Тикоцкий.

После закрытия декады – торжественный банкет и награждения в Кремле. На прием к Сталину созвали только избранных. Лариса Александровская стала Народной артисткой СССР, а Тикоцкий получил звание Заслуженного деятеля искусств БССР. Имя белорусского композитора в одночасье пронеслось по всему Советскому Союзу.