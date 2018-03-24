В эпоху гаджетов и интернета интерес к театру не исчез: в Могилёве с успехом проходит молодёжный театральный форум «Март-контакт»

Новости Беларуси. Двадцать два спектакля за семь дней. В Могилеве проходит молодежный театральный форум «Март-контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двадцать два спектакля за семь дней. В Могилеве проходит молодежный театральный форум «Март-контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы отобрали лучшие образцы сценических произведений, по-настоящему яркие постановки. На площадках форума выступают коллективы из восьми стран мира. Многие спектакли – эксперименты в этом виде искусства.
Этот сценический эксперимент о том, как люди достигают цели любой ценой. Четверо молодых людей претендуют на престижную должность в крупной фирме. Но чтобы получить должность с внушительной зарплатой, нужно отказаться от всего человеческого. Отбор превращается в настоящую психологическую пытку.
Сергей Артеменко, актер Гомельского городского молодежного театра:
Есть параллели с нами, со мной, с любым другим человеком, все это выходит через грань.
Миссия театра – заставить зрителя задуматься, показать ему себя со стороны. Об этом начинающим актерам говорит известный театральный режиссер Геннадий Тростянецкий. Ежедневные мастер-классы – традиционно в формате фестиваля.
Геннадий Тростянецкий, театральный режиссер (Россия):
У меня перед глазами фильм «Вдовы» Микаэляна, где блистательные актерские работы женские белорусских актрис, потому что они мне показывают мою собственную душу.
Московский губернский театр в качестве реквизита привез в Могилев 20 ящиков яблок. Спектакль «Урожай» – это комедия со смыслом. В персонажах режиссер видит героев нашего времени – людей, которые не привыкли к физическому труду и не представляют, как дышать без помощи капель для носа.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Главные слова в лексиконе героев спектакля – «блин» и «ну ваще». Им нужно ухаживать за яблоневым садом, но от работы на свежем воздухе у них начинается агорафобия и депрессия.
Илья Соболев, зритель:
Есть люди из такого окружения, которые живут в своем мире, прячутся за родителей, не ставят никаких жизненных ценностей, не зная элементарного, чем живет страна, и что происходит сегодня. Если такие темы поднимаются, это говорит о том, что фестиваль для молодежи и о молодежи.
«Март-контакт» – главное культурное событие весны в Могилеве. В 2018 году на фестиваль приехали театры из восьми стран. Себя показать и других посмотреть. Актрисы из Казахстана впервые в Беларуси. Домой они увезут множество селфи, а еще больше впечатлений.
Эльмира Еримбаева, актриса Мангистауского областного музыкально-драматического театра (Казахстан):
Все наши ребята, вся наша труппа очень благодарны белорусскому зрителю, потому что та энергетика, которую посылал нам через зрительный зал, мы чувствовали. Они переживали, они были вместе с нами. Это было невероятно.
В эпоху гаджетов и интернета интерес к театру никуда не исчез. Билеты на многие спектакли фестиваля были раскуплены в первые дни поступления в продажу. Каждый без исключения спектакль собирает аншлаг.
Павел Артемьев, режиссер Московского губернского театра (Россия)
Театр нужно видеть вживую. Современный театр. И такие фестивали, такие формы просто необходимы жизненно.
На закрытии фестиваля будут названы спектакли, претендующие на звание «Событие форума». Обладателя гран-при выберут общими усилиями – профессиональных критиков и зрителей.