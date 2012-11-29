В Беларуси восстановят усадьбу Достоевских

Новости Беларуси. В Брестской области возродят усадьбу Достоевских. Предки Федора Михайловича появились на Полесской земле еще в 16 веке. С именем великого писателя в Ивановском районе связано многое.

Там есть деревня Достоево. 30 лет назад в школе создан литературно-краеведческий музей. Где собрано более 3000 экспонатов. Среди них уникальные картографические, архивные материалы о представителях рода, печатные издания. В экспозиции воссоздана и диорама имения Достоевских.

Родовое поместье до наших дней не сохранилось. Усадьба была частично разрушена в 1943 году, а в 60 годах - полностью уничтожена. К ее строительству специалисты намерены приступить уже через год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.