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В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

06 марта 2020 15:50
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Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы-1

В экспозиции более 100 экспонатов – платья, туфли, браслеты, духи из разных стран и даже эпох. Некоторые уникальные предметы и фотографии в коллекцию добавляют местные жители, другие хранились в музеях сотни лет.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы-4

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы-6

Галина Вашкевич, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:
Бусы из сердолика, фибула бронзовая, кольцо железное – все эти женские украшения были найдены во время раскопок древнего кургана на территории нашего Дзержинского района.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы-9

Необычность проекта в том, что все экспонаты находятся буквально за окном. Рассматривать их можно с улицы, даже не заходя в музей.

В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы-12

# Выставки в Минске # Культура # Галина Вашкевич # Фотофакт

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