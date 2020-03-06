В Дзержинске открылась выставка женских аксессуаров, которую можно рассматривать с улицы

Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка дамских аксессуаров открылась в Дзержинском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции более 100 экспонатов – платья, туфли, браслеты, духи из разных стран и даже эпох. Некоторые уникальные предметы и фотографии в коллекцию добавляют местные жители, другие хранились в музеях сотни лет.
Галина Вашкевич, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:
Бусы из сердолика, фибула бронзовая, кольцо железное – все эти женские украшения были найдены во время раскопок древнего кургана на территории нашего Дзержинского района.
Необычность проекта в том, что все экспонаты находятся буквально за окном. Рассматривать их можно с улицы, даже не заходя в музей.