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Ушла из жизни оперная певица Ирина Шикунова

06 марта 2020 11:18
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Новости Беларуси. 6 марта на 80 году ушла из жизни народная артистка Беларуси Ирина Шикунова. Об этом сообщается на Telegram-канале Большого театра Беларуси. 

«Для ўсіх яна застанецца ўсё той жа прыгажуняй. Высокая, станістая, з доўгімі русымі валасамі, няспешна высакароднай пластыкай», – говорится в сообщении. 

Ушла из жизни оперная певица Ирина Шикунова-1

Фото: Большой театр Беларуси 

Шикунова родилась 15 марта 1940 года в Любанском районе. После школы Ирина Семёновна поступила в Белорусскую государственную академию музыки на отделение сольного пения. 

В 1964 году артистка была распределена в Большой театр Беларуси, где 25 лет была ведущей солисткой. С 1989 года Шикунова начала преподавать пение в БГАМ. 

За время своей активной творческой деятельности Ирина Семёновна исполнила более 30 крупных оперных партий. 

# Некролог # Культура # Ирина Шикунова

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