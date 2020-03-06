Ушла из жизни оперная певица Ирина Шикунова

Новости Беларуси. 6 марта на 80 году ушла из жизни народная артистка Беларуси Ирина Шикунова. Об этом сообщается на Telegram-канале Большого театра Беларуси.

Шикунова родилась 15 марта 1940 года в Любанском районе. После школы Ирина Семёновна поступила в Белорусскую государственную академию музыки на отделение сольного пения.

В 1964 году артистка была распределена в Большой театр Беларуси, где 25 лет была ведущей солисткой. С 1989 года Шикунова начала преподавать пение в БГАМ.

За время своей активной творческой деятельности Ирина Семёновна исполнила более 30 крупных оперных партий.