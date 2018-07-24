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В деревне Городище Минского района найдены захоронения древних поселений

24 июля 2018 20:42
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Новости Беларуси. Захоронения родового гнезда графа Пищало, а также древних поселений обнаружили в деревне Городище Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В деревне Городище Минского района найдены захоронения древних поселений-1

Археологические раскопки проводились благодаря местным жителям, которые взялись за благоустройство исторического места.

В деревне Городище Минского района найдены захоронения древних поселений-4

В будущем здесь планируется обозначить все знаковые места камнями, плитами и крестами. А также озеленить территорию, восстановить источники и воссоздать объекты XVIII века. О малой родине в нескольких шагах от столицы – смотрите в видеоматериале СТВ.

# Археология # Культура # Фотофакт

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