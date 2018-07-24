В деревне Городище Минского района найдены захоронения древних поселений

Новости Беларуси. Захоронения родового гнезда графа Пищало, а также древних поселений обнаружили в деревне Городище Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В будущем здесь планируется обозначить все знаковые места камнями, плитами и крестами. А также озеленить территорию, восстановить источники и воссоздать объекты XVIII века. О малой родине в нескольких шагах от столицы – смотрите в видеоматериале СТВ.