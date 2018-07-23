Прямой эфир

С чёрным котом на руках. В Минске появился новый мурал

23 июля 2018 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В поисках папарць-кветки: на улице Столетова появился масштабный мурал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С чёрным котом на руках. В Минске появился новый мурал-1

Испанский художник изобразил девушку в венке, которая идет искать папараць-кветку в ночь на Купалье. На руках – черный кот, символ недоступных человеку знаний и мифической силы. Стрит-арт появился в рамках проекта Urban Myths.

С чёрным котом на руках. В Минске появился новый мурал-4

В Беларусь начали приглашать иностранных художников, которые создают яркие муралы с отсылкой к народным мотивам. Финансируют проект неравнодушные горожане. Напомним, похожие работы появились на Немиги, Кальварийской, Ольшевского и Фабричной.

С чёрным котом на руках. В Минске появился новый мурал-7

Горожанки:
Мне очень нравятся такие рисунки. Каждый день, возвращаясь из школы, я любуюсь им. Это напоминает нам о нашей традиции, белорусской истории.

С чёрным котом на руках. В Минске появился новый мурал-10

Я живу в этом доме. Мне очень понравилась картина, и эта девушка похожа на меня.

# Граффити # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гончары из 5 стран собрались на пленэр в белорусской деревне 23 июля
23 июля 2018 08:07

Гончары из 5 стран собрались на пленэр в белорусской деревне 23 июля

Какие проекты запустит «Беларусьфильм», как вывести кинопроизводство на новый уровень. Большое интервью с Владимиром Карачевским
22 июля 2018 16:57

Какие проекты запустит «Беларусьфильм», как вывести кинопроизводство на новый уровень. Большое интервью с Владимиром Карачевским

«Пир после битвы», средневековые турниры и быт, подарки: чем радует гостей юбилейный «Наш Грюнвальд»
21 июля 2018 18:19

«Пир после битвы», средневековые турниры и быт, подарки: чем радует гостей юбилейный «Наш Грюнвальд»