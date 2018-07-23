С чёрным котом на руках. В Минске появился новый мурал

Новости Беларуси. В поисках папарць-кветки: на улице Столетова появился масштабный мурал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Испанский художник изобразил девушку в венке, которая идет искать папараць-кветку в ночь на Купалье. На руках – черный кот, символ недоступных человеку знаний и мифической силы. Стрит-арт появился в рамках проекта Urban Myths.

В Беларусь начали приглашать иностранных художников, которые создают яркие муралы с отсылкой к народным мотивам. Финансируют проект неравнодушные горожане. Напомним, похожие работы появились на Немиги, Кальварийской, Ольшевского и Фабричной.

Горожанки:

Мне очень нравятся такие рисунки. Каждый день, возвращаясь из школы, я любуюсь им. Это напоминает нам о нашей традиции, белорусской истории.