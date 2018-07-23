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Гончары из 5 стран собрались на пленэр в белорусской деревне 23 июля

23 июля 2018 08:07
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Начинается трудовая неделя не только у работающих граждан нашей страны, но и у творческой братии – у ремесленников. Сегодня в деревне Городная Столинского района Брестской области открывается 6-ой Международный пленэр гончаров.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра – Лариса Быцко и директор Городненского центра гончарства – Василий Козачок.

Сколько человек будут принимать участие в этом году? Какая цель пленэра? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Гончары # Культура # Лариса Быцко # Василий Козачок # Фотофакт

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