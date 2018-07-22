Какие проекты запустит «Беларусьфильм», как вывести кинопроизводство на новый уровень. Большое интервью с Владимиром Карачевским

Новости Беларуси. На какие темы делает ставку новый руководитель киностудии «Беларусьфильм»? Как вывести кинопроизводство в стране на принципиально иной уровень? Спросили у Владимира Карачевского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Михайлович, 4 месяца вы в должности. Удалось только разобраться или смогли уже принять какие-то важные управленческие решения? Может быть, со структурой как-то поработали? Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Во-первых, анализ не завершается. Анализ состояния киностудии, финансовый анализ, творческий анализ. Но первые шаги мы уже предпринимаем. При сложной ситуации киностудии, мы запускаем кинопроекты. А если говорить о реконструкции киностудии, идет тихий процесс оптимизации, идет процесс запуска всех мощностей киностудии. Это и более активная работа цехов, и участие в чужих проектах. Кроме того, появляются в моей команде новые люди. Мы пересматриваем всю политику ценообразования для того, чтобы мы были конкурентноспособны и востребованы. Какое кино смотрит директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?

Юлия Огнева:

Процесс обновления киностудии, мне кажется, бесконечен. Что в ближайшее время планируете запустить? Владимир Карачевский:

Я еще надеюсь, что до конца года мы запустим 3-4 игровых фильма. Мы очень хотим, чтобы у нас появились проекты с партнерами. Потому что, как вы понимаете, выход на другие рынки возможен, чаще всего, при поддержке других партнеров, живущих в той или иной стране. Поэтому копродукция для нас очень важна и интересна. Также мы надеемся, что с телеканалами у нас состоятся проекты, потому что уже пошел диалог с руководителями телеканалов, и мне импонирует, что телеканал СТВ откликается на предложение о сотрудничестве. Юлия Огнева:

Три проекта, которые в ближайшие время вы должны реализовать, помимо «Янки Купалы». Силён ли по-прежнему госзаказ в кино? Мнение директора «Беларусьфильма»