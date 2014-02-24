В Брестской области нашли уникальный орнат: церковная одежда сшита из Слуцкого пояса

Новости Беларуси. Эта церковная одежда, так называемый, орнат — вещь уникальная. По самым скромным предположениям искусствоведов ей не менее 250 лет. Но эксклюзивной и практически единственной в своем роде она стала благодаря тому, что сшита из настоящего Слуцкого пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мороз, искусствовед:

Когда появились Слуцкие пояса, они вывели наше ткачество уровень на мировой уровень. Сегодня такие же уникальные ткани есть, пожалуй, только во Франции - в Леоне. Если бы была возможность собрать коллекцию орнатов и других изделий, которые есть в Беларуси, и отвезти во Францию или в другую европейскую страну, это, конечно, была бы экспозиция, без преувеличения, мирового уровня.

В Чернавчицкий костел эта музейная редкость вернулась всего год назад. Ее поисками долгие 15 лет занимался ксендз Павел. Говорит, о существовании реликвии знал давно, но в то, что когда-нибудь сможет ее найти, верилось с трудом. Местные жители утверждали — в уникальной одежде похоронили одного из священнослужителей, но ценность все же отыскалась.

Павел Халявкин, ксендз-декан Пинской епархии:

Я много лет искал, много спрашивал у прихожан. Потому что в 90-ых годах производился ремонт и все литургические вещи были вывезены из нашего храма. И так получилось, что я в прошлом году нашел это. Я когда ее увидел, у меня сжалось сердце!

В коллекции ценностей этого костела есть есть еще один уникальный орнат — старинное одеяние, на котором вышиты символы рода Радзивилов. Историю его появления в Чернавцицах разгадать еще только предстоит.

К слову, раритетные одежды ксендзов — не единственная реликвия Чернавчицкого костела. Здесь бережно хранят книгу 1670 года издания — она свидетельница истории этого архитектурного памятника 16 века. В планах ксендза Павла — дальнейшие пополнение коллекции музейных редкостей и создания музея возвращенных реликвий.

Валерий Мороз, искусствовед:

Даж несмотря на огромные утраты, которые понесла наша земля, мы можем вспомнить слова Янки Купалы, написанные им в 1912 году: Оставь на судьбу свою нарекать. Потому что потеряв очень много, мы все рано не остались бедными.