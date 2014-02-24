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В Брестской области нашли уникальный орнат: церковная одежда сшита из Слуцкого пояса

24 февраля 2014 19:44
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Новости Беларуси. Эта церковная одежда, так называемый, орнат — вещь уникальная. По самым скромным предположениям искусствоведов ей не менее 250 лет.  Но эксклюзивной и практически единственной в своем роде она стала благодаря тому, что сшита из настоящего Слуцкого пояса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мороз, искусствовед:
Когда появились Слуцкие пояса, они вывели наше ткачество уровень на мировой уровень. Сегодня такие же уникальные ткани есть, пожалуй, только во Франции - в Леоне. Если бы была возможность собрать коллекцию орнатов и других изделий, которые есть в Беларуси, и отвезти во Францию или в другую европейскую страну, это, конечно, была бы экспозиция, без преувеличения, мирового уровня.

В Чернавчицкий костел эта музейная редкость вернулась всего год назад. Ее поисками долгие 15 лет занимался ксендз Павел. Говорит, о существовании реликвии знал давно, но в то, что когда-нибудь сможет  ее найти, верилось с трудом.  Местные жители  утверждали — в  уникальной одежде похоронили одного из священнослужителей, но ценность все же отыскалась.

Павел Халявкин,  ксендз-декан Пинской епархии:
Я много лет искал, много спрашивал у прихожан. Потому что в 90-ых годах производился ремонт и все литургические вещи были вывезены из нашего храма. И так получилось, что я в прошлом году нашел это. Я когда ее увидел, у меня сжалось сердце!

В коллекции ценностей этого костела есть есть еще один уникальный орнат —  старинное одеяние, на котором вышиты символы рода Радзивилов. Историю его появления в Чернавцицах разгадать еще только предстоит. 

К слову, раритетные одежды ксендзов  — не единственная реликвия Чернавчицкого костела. Здесь бережно хранят книгу 1670 года издания — она свидетельница истории этого архитектурного памятника 16 века. В  планах ксендза Павла — дальнейшие пополнение  коллекции музейных редкостей  и создания музея возвращенных реликвий.  

Валерий Мороз, искусствовед:
Даж несмотря на огромные утраты, которые понесла наша земля, мы можем вспомнить слова Янки Купалы, написанные им в 1912 году: Оставь на судьбу свою нарекать. Потому что потеряв очень много, мы все рано не остались бедными.

# Культура # Слуцкие пояса # Фотофакт

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